Неле Ланно, 36-летняя мать и жена с острова Кихну, в настоящее время живет со своей семьей в Таллинне, где ее дни наполнены работой, учебой и воспитанием детей. Неле учится одновременно по двум специальностям и работает на двух рабочих местах. Несмотря на такой быстрый ритм жизни, она смогла улучшить как физическое, так и ментальное здоровье.

- Сейчас я учусь одновременно в двух учебных заведениях - заканчиваю последний год в Таллиннской высшей школе здравоохранения по специальности «сестринское дело» и учусь на первом курсе Таллиннской школы обслуживания на косметолога. После двух лет обучения я стану не только медсестрой, но и косметологом. Я работаю на полную ставку в Таллиннской скорой помощи и дополнительно на полставки в ЭМО Ляэне-Таллиннской центральной больницы.