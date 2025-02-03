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Рассказывает эксперт: достаточно ли на лыжном курорте Европейской карты медицинского страхования?

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Горнолыжный курорт. Фото иллюстративное.
Горнолыжный курорт. Фото иллюстративное. Фото: gorillaimages/Shutterstock

Зимой поездки на горнолыжные курорты становятся все популярнее, однако следует быть готовым к плохой погоде, потере багажа или падениям. В случае несчастных случаев на лыжах медицинской страховки Кассы здоровья может оказаться недостаточно.​

В последние годы жители Эстонии ездят на лыжные курорты в Австрию, Италию и Францию. Многие люди считают, что в Европейском Союзе не нужно оформлять отдельную медицинскую страховку, хотя это далеко не так.

По словам руководителя эстонского филиала страховой фирмы Gjensidige Райдо Кирсисте, медицинская помощь за рубежом может быть довольно дорогой, и при занятиях спортом на отдыхе нужно учитывать возможные риски, в том числе травмы.

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