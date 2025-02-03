Зимой поездки на горнолыжные курорты становятся все популярнее, однако следует быть готовым к плохой погоде, потере багажа или падениям. В случае несчастных случаев на лыжах медицинской страховки Кассы здоровья может оказаться недостаточно.
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Рассказывает эксперт: достаточно ли на лыжном курорте Европейской карты медицинского страхования?
В последние годы жители Эстонии ездят на лыжные курорты в Австрию, Италию и Францию. Многие люди считают, что в Европейском Союзе не нужно оформлять отдельную медицинскую страховку, хотя это далеко не так.