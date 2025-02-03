Можно ли стирать полотенца вместе с одеждой: ответ экспертов может вас удивить

И тогда возникает вопрос: можно ли стирать полотенца вместе с одеждой, или их лучше разделять для оптимального результата? Эта дилемма мучает многих, особенно когда не хватает времени, пишет Униан со ссылкой на Martha Stewart.

Хотя кажется удобным постирать все сразу, стоит учитывать несколько факторов, прежде чем загружать полотенца и одежду в одну стирку. От особенностей тканей до эффективности стирки.

Технически стирать полотенца с одеждой можно, но лучше разделять их, чтобы избежать переноса ворса, неравномерного износа и гигиенических проблем, заявляет генеральный директор Organize With Marie Мари Дрейер.

Важность типа ткани

Профессиональный организатор пространства Виктория Грин отмечает, что полотенца грубее, а одежда мягче. И если стирать их вместе, это может привести к быстрому износу одежды. Полотенца, изготовленные из впитывающего хлопка или смесовых тканей, предназначены для удержания влаги, тогда как одежда может быть сделана из различных материалов: синтетики, деликатных тканей или хлопка.

Кроме того, полотенца тяжелее, а их волокна более абразивны по сравнению с одеждой. Стирка вместе может привести к трению и повреждению более легких тканей, из-за чего они потеряют форму и мягкость.

Более того, полотенца нельзя стирать с кондиционером для белья, так как это снижает впитывающую способность полотенец - их основную функцию.

Вес и баланс в стиральной машине

Если загрузить в стиральную машину полотенца и одежду вместе, барабан может выйти из равновесия. Полотенца, будучи тяжелыми и плотными, могут сместить баланс при отжиме, что приведет к неравномерной стирке: либо полотенца постираются лучше, чем одежда, либо наоборот.

Более того, полотенца и одежда высыхают с разной скоростью, и стираются при разной температуре. А еще, если стирать их вместе, одежда высохнет быстрее, а полотенца останутся влажными.