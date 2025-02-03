В ночь на 3 февраля в Лос-Анджелесе (США) состоялась 67-я церемония награждения музыкальной премией «Грэмми». Издание Гордон собрало самые яркие и необычные наряды знаменитостей, которые появились на красной дорожке премии.
ФОТО ⟩ Самые яркие и необычные наряды знаменитостей на премии «Грэмми»
Среди присутствующих были замечены американские артистки Чаппелл Роан, Cardi B, Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Виктория Моне, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус и Тейлор Свифт.
Триумфатором 67-й премии «Грэмми» стал американский рэпер Кендрик Ламар. Американская певица Бейонсе впервые в своей карьере получила главную статуэтку «Грэмми», а Чаппелл Роан завоевала свою первую награду в номинации «Лучший новый артист».