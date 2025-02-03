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ФОТО Самые яркие и необычные наряды знаменитостей на премии «Грэмми»​

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Фото статьи
Фото: Daniel Cole

В ночь на 3 февраля в Лос-Анджелесе (США) состоялась 67-я церемония награждения музыкальной премией «Грэмми». Издание Гордон собрало самые яркие и необычные наряды знаменитостей, которые появились на красной дорожке премии.

Среди присутствующих были замечены американские артистки Чаппелл Роан, Cardi B, Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Виктория Моне, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус и Тейлор Свифт.

Чаппелл Роан.
Чаппелл Роан. Фото: Daniel Cole
Cardi B.
Cardi B. Фото: Jordan Strauss
Сабрина Карпентер.
Сабрина Карпентер. Фото: Daniel Cole
Билли Айлиш.
Билли Айлиш. Фото: Jordan Strauss
Виктория Моне.
Виктория Моне. Фото: ALLISON DINNER
Леди Гага.
Леди Гага. Фото: Jordan Strauss
Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: MARIO ANZUONI
Майли Сайрус.
Майли Сайрус. Фото: Chris Pizzello
Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт. Фото: Frazer Harrison

Триумфатором 67-й премии «Грэмми» стал американский рэпер Кендрик Ламар. Американская певица Бейонсе впервые в своей карьере получила главную статуэтку «Грэмми», а Чаппелл Роан завоевала свою первую награду в номинации «Лучший новый артист».

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