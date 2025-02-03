Глоба назвала самые опасные дни февраля 2025 года

Наступил месяц Водолея. Этот период продлится до 19 февраля. И вот какие предсказания дает Тамара Глоба. Астролог отмечает, что Плутон сейчас находится в знаке Водолея, а значит, ожидается взрыв науки и культуры. В этот период мы поймем, куда движется человечество, к каким рубежам, открытиям и технологиям. Направление будет определено как минимум на следующие 20 лет.