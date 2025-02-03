Известный астролог Тамара Глоба назвала десять непростых дат февраля 2025 года, в которые стоит поберечь себя и своих близких.
Глоба назвала самые опасные дни февраля 2025 года
Наступил месяц Водолея. Этот период продлится до 19 февраля. И вот какие предсказания дает Тамара Глоба. Астролог отмечает, что Плутон сейчас находится в знаке Водолея, а значит, ожидается взрыв науки и культуры. В этот период мы поймем, куда движется человечество, к каким рубежам, открытиям и технологиям. Направление будет определено как минимум на следующие 20 лет.
При этом февраль 2025-го пестрит достаточно сложными днями, на которые стоит обратить внимание. На это время лучше не планировать важных дел и поездок. Да и просто следует быть аккуратнее и внимательнее, поскольку повышается вероятность несчастных случаев.
Тамара Глоба перечислила опасные периоды этого месяца:
вечер 2 февраля; 3 февраля; вечер 5 февраля; 6 февраля; первая половина дня 7 февраля; 22 февраля; вторая половина 25 февраля; вечер 26 февраля; ночь на 27 февраля; вторая половина 28 февраля.