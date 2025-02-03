«Представляете, где-то есть человек, который доносит из-за козла», - смеется Марью Карин, рассказывая о том, как один телезритель подал жалобу из-за ее любимца - козла Мати. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент подтверждает, что проверил ситуацию и не выявил нарушений требований по содержанию козла.
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На эстонскую королеву уколов красоты донесли из-за необычного домашнего животного: «Козел никогда не будет таким козлом, как человек!»
«Представляете, где-то есть человек, который доносит из-за козла», - смеется Марью Карин, рассказывая о том, как один телезритель подал жалобу из-за ее любимца - козла Мати. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент подтверждает, что проверил ситуацию и не выявил нарушений требований по содержанию козла.
«Я весь день занималась делами Мати, и знаете, что все мне говорят? Что если зарежешь Мати, то департамент ничего не сможет сделать - пустила на мясо, и все в порядке», - рассказала Марью Карин некоторое время назад на своей странице в Instagram. Дело в том, что какой-то телезритель подал жалобу из-за козла Мати, который живет у Карин дома. «Козел никогда не будет таким козлом, как человек!»