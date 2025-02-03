Отец Яниса Тиммы раскрыл подробности начала отношений баскетболиста с Анной Седоковой

По словам отца спортсмена, чувства между экс-супругами действительно зародились пока Янис еще был женат на Сане Оша. Тогда Тимма изменил возлюбленной с певицей, о чем сразу же рассказал отцу.

«Я не особо одобрял это, но это был его выбор. Хотя могу сказать, мы созванивались, это был март 2019 года, кажется. Он ночью позвонил, я был на соревнованиях, и рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то певицей, он даже назвал фамилию, но мне она ничего не говорила», - рассказал Райтис. Он также заметил, что посоветовал сыну принять свой поступок и двигаться дальше, не говоря ничего Сане, чтобы не сделать ей больно.

Райтис утверждает, что, несмотря на свою неверность, Янис действительно предпочел остаться в семье, но тогда, уверяет мужчина, Анна якобы решила взять дело в свои руки. «Он хотел все так и оставить, вернулся к семье, но она же никак не отпускала. В том же 2019 году они поехали в Грецию отдыхать, но она поперлась за ними. Везде следовала за ними. Думаю, был какой-то расчет, чтобы его забрать. Об этом я особо не знал», - рассказал Райтис.

Райтис Тимма также заметил, что у него некоторое время не было возможности поддерживать отношения с сыном - даже за его разводом с Седоковой он наблюдал через соцсети, до последнего думая, что это пиар-ход. Однако осознав, что это правда, порадовался, ведь так у сына была бы возможность начать новую жизнь. Райтис до сих пор возмущен словами Анны о Янисе - о том, что из-за экс-возлюбленного певица жила «в аду».