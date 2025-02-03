В Сети раскритиковали появление Уилла Смита на «Грэмми» после скандала на «Оскаре»​

Не все зрители положительно восприняли возвращение Смита после «отмены» из-за скандала с пощечиной. Некоторые критиковали его за то, что он сделал акцент на собственной персоне во время трибьюта. Другие напомнили об инциденте на «Оскаре» 2022 года, когда Смит ударил ведущего Криса Рока за неуместную шутку о его жене, Джаде Пинкетт-Смит. После этого случая актер был исключен из Американской киноакадемии и на десять лет отстранен от участия в церемониях вручения премии «Оскар».

«Как Уилл Смит вообще может представлять кого-то на каком-либо телешоу или церемонии награждения? Голливуд вообще не заботится об этом», «Какого черта Уилл Смит на моем экране телевизора что-то объявляет? Он не заслуживает быть в центре внимания после того, как напал на Криса Рока», «Почему Уилл Смит на "Грэмми"? Его больше не должно быть ни на одной церемонии награждения!» - возмутились пользователи соцсети X.

Уилл Смит выступил на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» с трибьютом в честь продюсера Куинси Джонса, который скончался в ноябре прошлого года. В своей речи Смит отметил влияние Джонса на его карьеру: «Вы, вероятно, не знали бы, кто такой Уилл Смит, если бы не Куинси Джонс». Он рассказал, как Куинси изменил его жизнь, спродюсировав сериал «Принц из Беверли-Хиллз», который принес Смиту широкую известность.

Напомним, в 2022 году на церемонии вручения премии «Оскар» с участием Уилла Смита разгорелся скандал. Смиту не понравилась шутка, прозвучавшая со сцены в адрес его жены, и он прилюдно дал пощечину ведущему, комику Крису Року. Позже актер принес извинения, но это не убедило общественность, и Смит взял вынужденную паузу в карьере.