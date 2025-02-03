МИЛЫЕ КАДРЫ Эстонская писательница отметила день рождения первенца: жизнь внезапно перевернулась

«Жизнь внезапно перевернулась. Вдруг стал так много любви и в то же время столько неизвестности и растерянности», - вспоминает Мари рождение первого ребенка.

«Помню, как мы с Йеспером пошли с сыном к врачу, и, когда мы туда добрались, малышу срочно нужно было поменять подгузник и одежду. Но у меня с собой не было ни запасного подгузника, ни тем более сменной одежды. В итоге Йеспер снял свою футболку и завернул сына в нее. Но как-то мы со всем справились», - рассказывает Мари.

Мари отмечает, что, хотя прошло уже 11 лет, она все еще иногда умудряется попадать впросак. «Например, забываю купить подарочные пакеты ко дню рождения сына и упаковываю подарок в пакет из продуктового магазина», - делится она.

Йеспер Парве и Мари Оясаар, обручившиеся на Бали в 2019 году, поженились на Хийумаа 21 июля 2022 года.

В их семье растут трое детей: Аарон Трой, родившийся в 2014 году, Тор Рагнар, появившийся на свет в 2018 году, и Мария Луна, родившаяся в начале 2022 года.