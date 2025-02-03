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«Если вы видите это в своем любимом кафе, то бегите!» Владелица столичного заведения раскрыла секреты ароматного бизнеса

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Хейли Политанов.
Хейли Политанов. Фото: Martin Pedaja

Многие люди начинают свой день с кружки ароматного кофе, но мало кто задумывался, откуда этот напиток прибыл, какие нотки можно почувствовать и в каких условиях произрастали зерна. Владелица Gourmet Coffee, знающая о кофе буквально все, рассказала, чего точно не должно быть ни в одном заведении, о рабочих поездках на плантации и многом другом!

Хейли Политанов - сертифицированный судья Cup of Excellence, владелец Gourmet Coffee в Кадриорге и одна из основателей предприятия Coffee People.

В 2010 году Coffee People был признан кофейными ассоциациями Европы и Америки лучшим новым кофейным предприятием в мире. Это предприятие занимается поиском редких кофейных плантаций по всему миру.

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