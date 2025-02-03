«Если вы видите это в своем любимом кафе, то бегите!» Владелица столичного заведения раскрыла секреты ароматного бизнеса

Многие люди начинают свой день с кружки ароматного кофе, но мало кто задумывался, откуда этот напиток прибыл, какие нотки можно почувствовать и в каких условиях произрастали зерна. Владелица Gourmet Coffee, знающая о кофе буквально все, рассказала, чего точно не должно быть ни в одном заведении, о рабочих поездках на плантации и многом другом!