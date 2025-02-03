ГАЛЕРЕЯ Таллиннцы и не только от 2 до 73 лет удивляли своими талантами на Winter Reval Fest 2025

18-19 января в Таллинне прошел международный фестиваль-конкурс сценических искусств Winter Reval Fest 2025. Помимо местных жителей, на сцену вышли участники из Финляндии, Латвии и Литвы. Этот фестиваль стал продолжением рождественско-новогодних праздников, даря участникам и зрителям незабываемые эмоции.

Более 1000 конкурсантов, возраст которых варьировался от 2 до 73 лет, собрались в Таллинне, чтобы продемонстрировать свои таланты. Событие прошло на сцене Русского культурного центра. За два дня фестиваля состоялось 28 часов творческих выступлений в номинациях «вокал», «хореография» и «художественное чтение». Самому младшему участнику было всего два года, а самому старшему - 73!