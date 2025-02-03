Владелец девяти кошек оказался в неловкой ситуации, когда его кот и компьютер на несколько мгновений остались без присмотра. Дело в том, что кот отправил начальнику своего хозяина заявление об увольнении.
ТРУДОЛЮБИВАЯ ЛАПА ⟩ Кот отправил начальнику своего хозяина заявление об увольнении
25-летняя китаянка написала заявление об увольнении, но передумала и решила его не отправлять. Причиной стали ее кошки - она не осмелилась уйти с работы, так как содержание питомцев обходится дорого и это серьезная ответственность.
Камера наблюдения в ее доме запечатлела момент, когда один из котов запрыгнул на стол и нажал кнопку на ноутбуке, отправив письмо, сохраненное в черновиках.
Женщина связалась с начальником, объяснила ситуацию и рассказала, что письмо отправил кот, но этих оправданий оказалось мало. В итоге она потеряла и работу, и новогоднюю премию.
Теперь она ищет новую работу, ведь ей нужно кормить своих пушистых друзей.