Диетологи назвали пять «плохих» продуктов, которые полезны для вашего сердца

Однако, как пишет диетолог Дебора Мерфи, такие «вредные» жиры не нужно полностью исключать. Ведь многие продукты с высоким содержанием жиров содержат другие необходимые питательные вещества, которые могут способствовать здоровью сердца.

Эксперты в статье назвали пять «плохих»​ продуктов, которые на самом деле нужно есть, чтобы улучшить здоровье сердца, по мнению экспертов.

Масла семян

Как говорит диетолог Александра Касперо, недавний крупный метаанализ показал, что замена некоторых насыщенных жиров на полиненасыщенные (например, масла семян) связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Как отмечает доктор Дариуш Мозаффариан, в ходе исследований различные масла сравнивались друг с другом, и оказалось, что масла из семян демонстрируют хорошие результаты, когда речь идет о здоровье сердца, даже по сравнению с оливковым маслом.

Цельножировые молочные продукты

Новые исследования показывают, что связь между цельножировыми молочными продуктами и риском сердечных заболеваний не так очевидна, как считалось раньше. Кроме того, исследования показали, что те, кто получает насыщенные жиры из сыра, йогурта или рыбы, а не из говядины или сливочного масла, менее склонны к сердечным заболеваниям.

В частности, исследования показывают, что йогурт и кисломолочные продукты, имеют тесную связь с более низким уровнем сердечных заболеваний.

Цельные яйца