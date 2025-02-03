Рэпера Канье Уэста и Бьянку Цензори, которые явились без приглашения на церемонию «Грэмми», вывела полиция. Но уже после того, как Цензори сбросила шубу на красной дорожке, оставшись фактически без одежды, пишет Daily Mail.
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ФОТО ⟩ Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с церемонии «Грэмми»
30-летняя Бьянка Цензори, которая и ранее шокировала публику и журналистов таблоидов, появляясь в откровенных нарядах, на церемонии «Грэмми» решила больше не скрывать ничего и просто предстала в совершенно прозрачном сетчатом платье телесного цвета, надев его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях и у зрителей.
Бьянка излучала уверенность, выходя на ковровую дорожку в меховой шубе, а затем театрально сбросила наряд и продемонстрировала фотографам свой образ для красной дорожки сначала сзади, а потом и спереди.
В то время как Уэст, номинированный в категории «Лучшая рэп-песня», во время инцидента с непристойным обнажением пялился на ее обнаженное тело.
После пару попросили покинуть мероприятие после того, как они появились без приглашения. И Канье с Бьянкой выпроводили полицейские после их сумасшедшего трюка. Однако другой источник сообщил, что они ушли по собственному желанию и точная версия событий остается неясной.
Комментаторы в соцсетях назвали появление бывшего мужа Ким Кардашьян и его новой пассии возмутительным и потребовали выгнать парочку с мероприятия. А некоторые в который раз повторили, что отношения Канье и Бьянки очень странные и ее пора спасать от этого человека.