ФОТО Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с церемонии «Грэмми»

30-летняя Бьянка Цензори, которая и ранее шокировала публику и журналистов таблоидов, появляясь в откровенных нарядах, на церемонии «Грэмми» решила больше не скрывать ничего и просто предстала в совершенно прозрачном сетчатом платье телесного цвета, надев его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях и у зрителей.

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: Daniel Cole

Бьянка излучала уверенность, выходя на ковровую дорожку в меховой шубе, а затем театрально сбросила наряд и продемонстрировала фотографам свой образ для красной дорожки сначала сзади, а потом и спереди.

В то время как Уэст, номинированный в категории «Лучшая рэп-песня», во время инцидента с непристойным обнажением пялился на ее обнаженное тело.

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: Jordan Strauss

После пару попросили покинуть мероприятие после того, как они появились без приглашения. И Канье с Бьянкой выпроводили полицейские после их сумасшедшего трюка. Однако другой источник сообщил, что они ушли по собственному желанию и точная версия событий остается неясной.

Комментаторы в соцсетях назвали появление бывшего мужа Ким Кардашьян и его новой пассии возмутительным и потребовали выгнать парочку с мероприятия. А некоторые в который раз повторили, что отношения Канье и Бьянки очень странные и ее пора спасать от этого человека.