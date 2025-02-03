Британский посол, выучивший эстонский язык: он красивый, но сложный

Посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен приехал в страну три года назад. У него не было обязательства изучать эстонский язык, однако он все же выучил его на уровень B2. В эфире Vikerraadio посол признался, что, как ни странно, ему особенно нравится именно грамматика эстонского языка.