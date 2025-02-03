Посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен приехал в страну три года назад. У него не было обязательства изучать эстонский язык, однако он все же выучил его на уровень B2. В эфире Vikerraadio посол признался, что, как ни странно, ему особенно нравится именно грамматика эстонского языка.
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Британский посол, выучивший эстонский язык: он красивый, но сложный
«Я думаю, что говорю на уровне B2, я сдал этот экзамен примерно год назад», - сказал в радиоэфире посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен. «Я стараюсь использовать эстонский язык каждый день. Я всегда говорю - это красивый язык, но сложный для иностранцев».