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Британский посол, выучивший эстонский язык: он красивый, но сложный

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Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

Посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен приехал в страну три года назад. У него не было обязательства изучать эстонский язык, однако он все же выучил его на уровень B2. В эфире Vikerraadio посол признался, что, как ни странно, ему особенно нравится именно грамматика эстонского языка.

«Я думаю, что говорю на уровне B2, я сдал этот экзамен примерно год назад», - сказал в радиоэфире посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен. «Я стараюсь использовать эстонский язык каждый день. Я всегда говорю - это красивый язык, но сложный для иностранцев».

Аллен приехал в Эстонию три года назад вместе с семьей. У него не было обязательства учить язык.

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