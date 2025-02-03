В ноябре 1923 года в Вирумаа было совершено двойное убийство. 20-летняя Миральда Круусберг из Арукюла родила в лесу дочь, а затем убила ее, перерезав ножом горло. Позже девушка закопала тело, где его вскоре нашел ее дядя. Именно он сообщил о произошедшем. Вместе с этим вскрылась и ужасающая правда - отцом новорожденной оказался отчим девушки, который подвергал ее сексуальному насилию.
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КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Двойное убийство в Вирумаа: девушка родила в лесу ребенка, которого отчим приказал убить
Густав Саар был женат около десяти лет на вдове Магде Круусберг. У Магде на тот момент уже была дочь Миральда, которую воспитывали вместе с двумя детьми, рожденными в новом браке. Когда Миральда подросла, у Саара с ней начались интимные отношения, писала газета Päevaleht. Однако с современной точки зрения все очевидно - Густав Саар подвергал приемную дочь сексуальному насилию.