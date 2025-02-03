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КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ Двойное убийство в Вирумаа: девушка родила в лесу ребенка, которого отчим приказал убить

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В ноябре 1923 года в Вирумаа было совершено двойное убийство. 20-летняя Миральда Круусберг из Арукюла родила в лесу дочь, а затем убила ее, перерезав ножом горло. Позже девушка закопала тело, где его вскоре нашел ее дядя. Именно он сообщил о произошедшем. Вместе с этим вскрылась и ужасающая правда - отцом новорожденной оказался отчим девушки, который подвергал ее сексуальному насилию.

Густав Саар был женат около десяти лет на вдове Магде Круусберг. У Магде на тот момент уже была дочь Миральда, которую воспитывали вместе с двумя детьми, рожденными в новом браке. Когда Миральда подросла, у Саара с ней начались интимные отношения, писала газета Päevaleht. Однако с современной точки зрения все очевидно - Густав Саар подвергал приемную дочь сексуальному насилию.

Три года они жили так, что жена Саара ничего не знала об этих «отношениях». Однако ситуация изменилась, когда девушка забеременела. Беременность удалось скрыть от матери, а также убедить сельчан, у которых ее внешний вид вызывал подозрения, что это всего лишь «нарушения в женских органах».

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