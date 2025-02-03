Легенда Формулы-1 обручился с моделью, которая моложе его на 24 года

О том, что победитель 13 этапов Гран-при решил порвать с холостяцкой жизнью после четырех лет отношений, проговорился бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан.

Экс-босс «Джордана» рассказал, что Дэвид позвал замуж шведскую красавицу во время романтического отпуска на Маврикии.

«Я должен передать особые поздравления моему старому приятелю Дэвиду Култхарду, который только что сбежал на Маврикий и обручился со шведской моделью, которая на 24 года моложе его! Она выше его, и я стараюсь напоминать Дэвиду об этом так часто, как могу», - рассказал с улыбкой Эдди Джордан.

В 2022 году Дэвид Култхард после девяти лет брака развелся со своей первой женой - бельгийской журналисткой Карен Минье, работавшей на гонках Формулы-1. В ноябре 2008 года у пары родился сын Дэйтон.