Ученые назвали пять привычек долгожителей, которые следует взять на вооружение каждому

Исследователи даже вывели специальный термин для пожилых людей, которым за 80 лет, а их мозг напоминает тот, что у человека бывает в 50, пишет Huffpost. Эксперты подчеркивают, что «суперэйджеры» - это не то же самое, что люди с хорошей продолжительностью жизни, и главное различие между ними заключается в мозге. Исследования показывают, что мозг суперэйджеров похож на мозг гораздо более молодых людей.

Тамар Гефен, доцент Центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера Месулама в Школе медицины Файнберга, отметила, что «нет никакого особого трюка, чтобы стать "суперэйджером", это сочетание биологии, окружающей среды и личного фактора».

Тем не менее, есть несколько полезных привычек, которые можно у них перенять, чтобы поддерживать свои когнитивные и физические функции в более поздние годы.

Регулярно двигайтесь

«Ежедневное движение тела связано как с долголетием, так и со здоровым старением... Это могут быть такие занятия, как садоводство, рукоделие, работа по дому», - сказала Дженнифер Эйлшир, доцента геронтологии в Университете Южной Калифорнии. Даже ходьба считается движением, и Эйлшир добавила, что фокусом является избегание сидячего образа жизни.

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