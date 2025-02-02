«31 января в 04:45 утра мы получили сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне по адресу Копли 2c», - сообщил Тамбре в соцсетях, добавив, что предварительные данные указывают на умышленный поджог.

Возгорание произошло в украинском ресторане Slava, расположенном возле Балтийского вокзала в Таллинне. Заведение было основано в июле 2022 года Рене Кийсом и Мартом Луйком, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ресторане работают женщины из Украины, которые бежали от войны.

Полиция просит жителей улиц Копли, Соо и Каларанна сохранить записи с камер видеонаблюдения своих домов как минимум на неделю. Для получения видеозаписей сотрудники полиции свяжутся с владельцами камер.

«Полиция свяжется с вами для получения записей. По возможности можно проверить видео самостоятельно. Если на записи заметно что-то подозрительное, просьба сразу сообщить нам», - подчеркнул Тамбре.

Также полиция просит откликнуться всех, кто видел что-то подозрительное в районе Соо, Каларанна или Копли утром 31 января.

Тамбре сообщил Elu24, что сейчас ведется активный поиск камер, которые могли зафиксировать инцидент. «Главное, чтобы записи не были удалены до того, как мы их найдем. Мы работаем над тем, чтобы отыскать нужную камеру в этом районе», - отметил он.

«В воздухе пахло горючей жидкостью»

Полиция получила сообщение о пожаре в районе Пыхья-Таллинн на улице Копли 31 января в 4:45 утра. Загорелся ресторан украинской кухни Slava, расположенный рядом с Балтийским вокзалом.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс сообщила, что, по предварительным данным, возгорание могло возникнуть вследствие поджога. «Обстоятельства происшествия расследуются в рамках уголовного дела по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это лишь предварительная юридическая оценка, так как сбор доказательств еще продолжается», - отметила Силлаотс.

Редакции Elu24 фотографии прислал молодой человек, который ранним утром гулял по городу и проходил мимо ресторана Slava около 5 утра. «В воздухе чувствовался запах горючей жидкости», - сказал он и поделился снимками.