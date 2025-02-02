Дэвид Бекхэм снялся обнаженным для популярного бренда

49-летний Дэвид Бекхэм стал лицом новой рекламной кампании бренда Hugo Boss. Спортсмен позировал в трусах на фото и видео. В одном из роликов бывший футболист предстал полностью обнаженным. Он стоял под душем.

Годы тренировок дают о себе знать: в 49 лет Дэвид может похвастаться идеальным телом. Спортивную карьеру Дэвид Бекхэм официально завершил в 12 лет назад. С тех пор бывший футболист занимается бизнесом и весьма успешно.

Спортсмен основал свой футбольный клуб «Интер Майами», у него также есть собственный холдинг, через который он не только заключает рекламные контракты с крупнейшими брендами. В разное время Дэвид рекламировал духи, нижнее белье, одежду. Экс-футболист неоднократно попадал в разные рейтинги, как один из самых богатых футболистов планеты.

В 2014 году о нем был снят документальный фильм «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное» о жизни спортсмена после завершения карьеры. В этом фильме он путешествует на мотоцикле вместе с тремя друзьями.