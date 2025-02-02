Во время авиаперелетов часть пассажир вытворяют вещи, которые раздражают как других путешественников, так и бортпроводников, пишет Униан.
Туристов предупредили о новом раздражающем тренде при авиаперелетах
И, похоже, копилку этих дурных привычек пополнил еще один раздражающий тренд, получивший название «aisle lice», что дословно переводится с английского как «вши в проходах». По аналогии с «gate lice», так характеризуют пассажиров, которые слишком рано выстраиваются в очереди, расталкивая при этом других путешественников, чтобы везде быть первыми.
В случае с gate lice речь идет о тех пассажирах, которые нетерпеливо толпятся у выхода на посадку, чтобы первыми забежать в самолет, вероятно, чтобы занять место для своих вещей на багажной полке.
Под aisle lice подразумеваются те туристы, которые вскакивают со своих сидений в середине самолета сразу же после посадки и бегут вперед, чтобы выйти из самолета первыми, тем самым блокируя выход другим пассажирам, сидящим ближе к выходу.
Пользователь с ником Lawngisland на Reddit рассказал о полете с нетерпеливыми попутчиками, он также запустил обсуждение, чтобы выяснить, кто раздражает путешественников больше - gate lice или aisle lice.
«Сам полет прошел нормально, но я так устал от путешествия, что хотел встать и сойти как можно быстрее. Обычно я сижу у прохода, пока все передо мной и по бокам не пошевелятся. Так или иначе, я встаю в проходе, как только приходит моя очередь. Мало того, что двое людей решают встать рядом со мной, так еще и парень с места у окна каким-то образом проталкивается вперед и первым из нас выходит из самолета. Все это только для того, чтобы этот придурок неспешно прогулялся до туалета в терминале», - пожаловался путешественник.
Большинство комментаторов в обсуждении согласились, что худшими все же являются пассажиры, блокирующие проход в самолете после посадки или нависающие над вами по несколько минут, пока двери самолета не откроются.
Дело в том, что согласно негласному авиационному этикету пассажиры должны покидать самолет в порядке очереди - сначала люди, сидящие на местах у прохода в первом и последнем ряду (если у самолета два выхода). За ними идут обладатели мест посредине, а потом те, кто сидели у окна. И так по порядку - второй, третий, четвертый и дальнейшие ряды.
Тем же, кому по объективным причинам нужно первыми покинуть самолет (например, для пересадки или из-за проблем со здоровьем), эксперты советуют бронировать места ближе к выходу или же вежливо просить других пассажиров пропустить их.
«Меня раздражают Aisle lice. Другие же меня не беспокоят, так как большинство людей хотят первыми попасть в самолет ради места для багажа на полке. Я виню в этом авиакомпании. Если у вас нет плотной стыковки или других "чрезвычайных ситуаций", то ждите своей очереди, чтобы выйти из самолета. Нет ничего более ненавистного мне, чем случаи, когда я вижу, как люди проталкиваются вперед без причины», - написал пользователь.
«Aisle. Мне не нужна чья-то задница у меня перед носом в течение десяти минут», - добавил другой пользователь.
«Раньше это была проблема бюджетных авиакомпаний. Теперь это становится все более распространенным. Я могу стерпеть gate lice немного лучше, потому что я просто избегаю их. Но вы не можете избежать aisle lice. Вы можете подождать, пока пассажир перед вами не уйдет, как нормальный человек из цивилизованного общества, а не вести себя как стая щенков питбуля, выпущенная из своего питомника», - возмутился кто-то.
Один из комментаторов совсем не возражает против пассажиров, которые стараются побыстрее покинуть самолет: «Они не так сильно меня беспокоят, потому что если они встают в моем ряду (я сижу у окна), то у меня обычно появляется больше места, чтобы вытянуться, пока я жду».
Также часть пассажиров отметили, что их намного больше бесят пассажиры у гейта, поскольку в маленьких аэропортах они мешают свободному перемещению путешественников.