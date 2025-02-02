Туристов предупредили о новом раздражающем тренде при авиаперелетах

Большинство комментаторов в обсуждении согласились, что худшими все же являются пассажиры, блокирующие проход в самолете после посадки или нависающие над вами по несколько минут, пока двери самолета не откроются.

Дело в том, что согласно негласному авиационному этикету пассажиры должны покидать самолет в порядке очереди - сначала люди, сидящие на местах у прохода в первом и последнем ряду (если у самолета два выхода). За ними идут обладатели мест посредине, а потом те, кто сидели у окна. И так по порядку - второй, третий, четвертый и дальнейшие ряды.

Тем же, кому по объективным причинам нужно первыми покинуть самолет (например, для пересадки или из-за проблем со здоровьем), эксперты советуют бронировать места ближе к выходу или же вежливо просить других пассажиров пропустить их.

«Меня раздражают Aisle lice. Другие же меня не беспокоят, так как большинство людей хотят первыми попасть в самолет ради места для багажа на полке. Я виню в этом авиакомпании. Если у вас нет плотной стыковки или других "чрезвычайных ситуаций", то ждите своей очереди, чтобы выйти из самолета. Нет ничего более ненавистного мне, чем случаи, когда я вижу, как люди проталкиваются вперед без причины», - написал пользователь.

«Aisle. Мне не нужна чья-то задница у меня перед носом в течение десяти минут», - добавил другой пользователь.

«Раньше это была проблема бюджетных авиакомпаний. Теперь это становится все более распространенным. Я могу стерпеть gate lice немного лучше, потому что я просто избегаю их. Но вы не можете избежать aisle lice. Вы можете подождать, пока пассажир перед вами не уйдет, как нормальный человек из цивилизованного общества, а не вести себя как стая щенков питбуля, выпущенная из своего питомника», - возмутился кто-то.

Один из комментаторов совсем не возражает против пассажиров, которые стараются побыстрее покинуть самолет: «Они не так сильно меня беспокоят, потому что если они встают в моем ряду (я сижу у окна), то у меня обычно появляется больше места, чтобы вытянуться, пока я жду».

Также часть пассажиров отметили, что их намного больше бесят пассажиры у гейта, поскольку в маленьких аэропортах они мешают свободному перемещению путешественников.