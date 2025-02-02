Эстонская певица об измене мужа с ее близкой подругой: «В моей жизни теперь новые люди»

В конце прошлого года Элиза Колк и миллионер Индрек Рахумаа объявили в соцсетях, что их отношения завершены. «Дорогие друзья! Жизнь приносит радость, но также делает неожиданные повороты - такова уж она есть. Нам с Элизой нужно признать, что отныне каждый из нас будет жить своей жизнью, оставаясь друзьями», - написал Рахумаа 18 декабря в Instagram.