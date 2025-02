Эстонская певица об измене мужа с ее близкой подругой: «В моей жизни теперь новые люди»

«Моя песня, которую я написала об этом, прекрасно передает всю ситуацию», - рассказала певица Элиза Колк в передаче ETV Hommik Anuga. Она добавила, что ее песня Last to Know намекает на то, что о романе своего мужа-миллионера с близкой подругой она узнала последней.