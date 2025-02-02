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Эстонская певица об измене мужа с ее близкой подругой: «В моей жизни теперь новые люди»

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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

«Моя песня, которую я написала об этом, прекрасно передает всю ситуацию», - рассказала певица Элиза Колк в передаче ETV Hommik Anuga. Она добавила, что ее песня Last to Know намекает на то, что о романе своего мужа-миллионера с близкой подругой она узнала последней.

В конце прошлого года Элиза Колк и миллионер Индрек Рахумаа объявили в соцсетях, что их отношения завершены. «Дорогие друзья! Жизнь приносит радость, но также делает неожиданные повороты - такова уж она есть. Нам с Элизой нужно признать, что отныне каждый из нас будет жить своей жизнью, оставаясь друзьями», - написал Рахумаа 18 декабря в Instagram.

«Семь месяцев назад я решила двигаться по жизни в одиночку», - призналась певица в эфире Hommik Anuga, рассказав о сложном для нее скандале 2023 года.

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