«До встречи по ту сторону горизонта, моя самая дорогая мама!» Близкие и друзья вспоминают ушедшую из жизни эстонскую актрису

«Душа Кярт обрела свободу вчера вечером», - написали близкие на ее странице в Facebook и добавили: «Теперь эта душа свободно парит на новых уровнях, а нам, оставшимся в земном измерении, остаются воспоминания, любовь и музыка».​

Дочь Томингас, Мэри-Крис Яама, поделилась в Facebook детской фотографией с матерью. «Не могу, не хочу и не должна по-настоящему прощаться с тобой, ведь ты стала частью моей души. Такая близость принимает новые формы, но никогда не исчезает», - подписала она фото.

«Из света в свет. Одна точка продолжает свой путь. До встречи по ту сторону горизонта, моя самая дорогая мама», - добавила она.

Фото: Скриншот публикации в Facebook/Meri-Kris Jaama

Музыкант Марек Садам поделился в Facebook песней Томингас Tuul tõustes, написав к посту: «Но небеса останавливаются, золотя твой лик».

Фото: Скриншот публикации в Facebook/Marek Sadam

Тележурналист Эло Мыттус-Лепик рассказала в Facebook, как Кярт Томингас сделала один из важнейших моментов ее жизни - свадьбу на берегу озера - гораздо волшебнее своим прекрасным голосом и присутствием.

«Ты умела создавать ощущение покоя и передавать его другим», - написала она.

Журналист Kanal 2 с сожалением отметила: «Всегда думаешь, что времени еще много, что завтра обязательно успеешь встретиться… Теперь мы уже не встретимся».

«Как же грустно. В последний раз мы общались весной, обсуждали, в какую школу мне стоит отдать своего семилетнего сына», - добавила Эло.

Фото: Скриншот публикации в Facebook/Elo Mõttus-Lepik