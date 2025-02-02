В пятницу, 31 января, скончалась актриса и певица Кярт Томингас. «Не могу, не хочу и не должна по-настоящему прощаться с тобой, ведь ты стала частью моей души», - написала в соцсетях дочь Томингас Мэри-Крис Яама, скорбя по ушедшей матери.
«До встречи по ту сторону горизонта, моя самая дорогая мама!» Близкие и друзья вспоминают ушедшую из жизни эстонскую актрису
«Душа Кярт обрела свободу вчера вечером», - написали близкие на ее странице в Facebook и добавили: «Теперь эта душа свободно парит на новых уровнях, а нам, оставшимся в земном измерении, остаются воспоминания, любовь и музыка».
Дочь Томингас, Мэри-Крис Яама, поделилась в Facebook детской фотографией с матерью. «Не могу, не хочу и не должна по-настоящему прощаться с тобой, ведь ты стала частью моей души. Такая близость принимает новые формы, но никогда не исчезает», - подписала она фото.
«Из света в свет. Одна точка продолжает свой путь. До встречи по ту сторону горизонта, моя самая дорогая мама», - добавила она.
Музыкант Марек Садам поделился в Facebook песней Томингас Tuul tõustes, написав к посту: «Но небеса останавливаются, золотя твой лик».
Тележурналист Эло Мыттус-Лепик рассказала в Facebook, как Кярт Томингас сделала один из важнейших моментов ее жизни - свадьбу на берегу озера - гораздо волшебнее своим прекрасным голосом и присутствием.
«Ты умела создавать ощущение покоя и передавать его другим», - написала она.
Журналист Kanal 2 с сожалением отметила: «Всегда думаешь, что времени еще много, что завтра обязательно успеешь встретиться… Теперь мы уже не встретимся».
«Как же грустно. В последний раз мы общались весной, обсуждали, в какую школу мне стоит отдать своего семилетнего сына», - добавила Эло.
Предприниматель Кароли Хиндрикс вспомнила о своей первой встрече с Томингас на курсах сценического боя.
«Как оплакивать друга, которого не видел долгие годы, но который сыграл такую важную роль в твоей жизни? Жизнь просто развела нас по разным дорогам. Я не знаю, как правильно скорбеть, но знаю, что путь каждого - особенный».
Она добавила: «Кярт была женщиной, в которой было невероятно много силы. Она была прекрасным образом немного безумной, рядом с ней казалось, что вселенная и сама жизнь текут в ее жилах вместо крови. Ее умение быть в моменте и просто жить было поистине восхитительным».
Актер Ало Курвитс напомнил, что голос Томингас звучит в эстонской версии песни из мультфильма «Муми-тролли». «Кярт, ты была частью моего детства… В ушах до сих пор звучит песня… Как же так, что теперь ты светишься там, по ту сторону, и больше никогда не вернешься?..»
Кярт Томингас окончила Таллиннскую консерваторию в 1990 году, получив диплом актрисы в мастерской театрального искусства. Позже она получила магистерскую степень в том же учебном заведении и работала преподавателем актерского мастерства в Эстонской академии музыки и театра.
С 1990 по 1992 год Томингас работала в театре «Ванемуйне».
Томингас также снималась в телесериалах Илмара Раага «Класс: жизнь после» и «Нулевой пункт».