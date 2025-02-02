«Ты знаешь, кто мой отец?» Дочь Джуда Лоу обвинили в хамском поведении в ресторане

По словам официантки, модель устроила настоящую истерику из-за того, что ей не понравился выбор десертов в меню. Она требовала предоставить ей альтернативу на ее вкус, а когда получила отказ, то начала хамить и угрожать фразами в духе «ты знаешь, кто мой отец?», а в итоге и вовсе ушла, не заплатив.

Посты завирусились в сети и вызвали противоречивую реакцию общественности. Одни резонно отметили, что нельзя слепо доверять голословным обвинениям. Другие же принялись рассказывать собственные истории о том, как они столкнулись с грубостью со стороны Айрис: например, кому-то она резко отказала в совместной фотографии.

Сама модель своевременно отреагировала на поднявшийся резонанс. Она записала видеообращение, в котором заявила, что рассказ официантки - абсолютная ложь, и попросила поклонников поддержать ее в X, ведь у нее самой нет аккаунта на этой площадке. Теперь публика гадает, говорит ли знаменитость правду.