Моргенштерн откровенно высказался о маниакальной фазе, контракте с дьяволом и арестованном имуществе

По словам эпатажного артиста, он уже давно наблюдал за собой резкие колебания настроения. «То я бог, прям максимально уверенный в себе человек, то я ничтожество полное», - объяснил Моргенштерн.

В маниакальной фазе, которую рэпер «подпитывал» запрещенными веществами, он был одержим бредовыми идеями. Например, мечтой о собственном государстве, для которого он даже написал конституцию. В таком состоянии за короткое время артист потратил порядка двух миллионов долларов.

Но это еще цветочки по сравнению с 200 миллионами рублей, которые Моргенштерн может потерять после ареста его имущества. Правда, сейчас этот вопрос рэпер, похоже, не ставит во главу угла.

Он признался, что главное для него - здоровье: Алишер продолжит лечиться в рехабе как минимум три месяца и твердо намерен оставаться трезвым весь 2025 год. Ну а на вопрос про арестованное имущество ответил шуткой: мол, будет писать письма и отправлять передачки, а что еще остается.

Задали фанаты вопрос и про контракт с дьяволом, о котором сегодня говорят многие знаменитости. Артист рассказал, что в юности, движимый желанием славы, он, возможно, совершал действия, которые можно интерпретировать как обращение к дьяволу. «Я просил у него популярности, это факт», - заявил Алишер.

При этом рэпер подчеркнул, что не может с уверенностью сказать, был ли заключен какой-либо формальный договор, но добавил: «Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, может, и да».

А вот комментировать личную жизнь Алишер отказался, поэтому слухи о расставании с Лизой Василенко так и остаются слухами. Из хороших новостей: артист анонсировал новый альбом, который будет состоять из 5 треков и выйдет уже 14 февраля.