«Грустно, когда портят такой особенный момент!» Матери критикуют акушерку из Пярну

Беременная женщина решила узнать в группе в Facebook: работает ли в Пярнуской больнице та самая акушерка, с которой у нее был неприятный опыт? Из комментариев становится ясно, что недовольных людей довольно много. Однако, по словам представителей больницы, за последние четыре года на данного сотрудника не поступало никаких жалоб.