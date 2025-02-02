Беременная женщина решила узнать в группе в Facebook: работает ли в Пярнуской больнице та самая акушерка, с которой у нее был неприятный опыт? Из комментариев становится ясно, что недовольных людей довольно много. Однако, по словам представителей больницы, за последние четыре года на данного сотрудника не поступало никаких жалоб.
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«Грустно, когда портят такой особенный момент!» Матери критикуют акушерку из Пярну
Беременная женщина написала пост в группе Facebook, в котором поинтересовалась об одной из работающих в больнице Пярну акушерок.