Вс, 2.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Грустно, когда портят такой особенный момент!» Матери критикуют акушерку из Пярну

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Беременная женщина решила узнать в группе в Facebook: работает ли в Пярнуской больнице та самая акушерка, с которой у нее был неприятный опыт? Из комментариев становится ясно, что недовольных людей довольно много. Однако, по словам представителей больницы, за последние четыре года на данного сотрудника не поступало никаких жалоб.

Беременная женщина написала  пост в группе Facebook, в котором поинтересовалась об одной из работающих в больнице Пярну акушерок.

«Она все еще принимает роды? У меня был с ней плохой опыт, и я боюсь попасть к ней снова», - написала женщина.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх