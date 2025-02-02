Король Карл III снимется в новом фильме

76-летний король Великобритании Карл III планирует сняться в полнометражном фильме для Amazon Prime, посвященном давней страсти монарха по защите окружающей среды, устойчивому развитию и его благотворительности в родной стране и за ее пределами, пишет Hello.

Его появление в полном метре знаменует существенный сдвиг в том, как королевская семья показывает миру свою деятельность. Цель фильма - «показать, а не рассказать», как идеи короля могут вдохновить на перемены в сообществах и окружающей среде. Съемки уже начались в Дамфрис-хаусе в Шотландии.

«Король с нетерпением ждет возможности донести концепцию Harmony до новой и международной аудитории, используя некоторые из лучших творческих талантов на телевидении», - рассказал источник из Букингемского дворца.

Фильм будет исследовать философию, которой Чарльз впервые поделился в своей книге 2010 года «Гармония: новый взгляд на наш мир». В ней он призвал к «драматической революции» в том, как мы видим наши отношения с природой.

«Это шанс "показать, а не рассказать", как эти идеи могут преобразовать людей, места и, в конечном счете, планету», - поделился инсайдер, вовлеченный в процесс.