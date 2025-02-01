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Жена Джастина Тимберлейка нежно поздравила его с 44-летием и показала их милые совместные фото

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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк.
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк. Фото: Danny Moloshok

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк отметил день рождения, пишет ТСН​.

Певцу 31 января исполнилось 44 года. Конечно, артиста публично поздравила с праздником его жена, американская актриса Джессика Билл. Она опубликовала их разнообразные фотографии, где они позируют как вдвоем, так и с детьми.​

Также Джессика Билл адресовала Джастину Тимберлейку теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Актриса отметила, что каждый прожитый год с мужем дарит ей новые теплые воспоминания. Артистка говорит, что ей нравится с актером познавать мир вместе, развиваться, расти, а иногда и деградировать.

«Еще один год для воспоминаний, которые я свято храню в своем сердце. Еще один год радости и вызовов быть родителями вместе с тобой. Еще один год любознательного и творческого познания мира вместе с тобой. Еще один год, чтобы расти, развиваться, а иногда и деградировать вместе с тобой. Еще один год смеха над всем этим. С днем ​​рождения, любимый», - поздравила жена Джастина Тимберлейка.​

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