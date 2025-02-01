Автор бестселлеров Энди Митчелл боролась с лишним весом сколько себя помнит. Ее вес превысил 120 килограммов, и она поняла, почему и когда склонна переедать.
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Писательница, сбросившая 61 килограмм за год, поделилась секретами похудения
Еще год назад 38-летняя Энди весила 121 килограмм. Она постоянно набирала вес, так как во время стресса у нее усиливался аппетит, а также ей нравилось «награждать» себя калорийной и вредной едой. Однажды Энди поняла, что так больше продолжаться не может: ей становилось все труднее двигаться, а отражение в зеркале вызывало негативные эмоции. Она обратилась к специалисту, чтобы выяснить, почему ест больше, когда настроение ухудшается.