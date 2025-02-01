Писательница, сбросившая 61 килограмм за год, поделилась секретами похудения

Еще год назад 38-летняя Энди весила 121 килограмм. Она постоянно набирала вес, так как во время стресса у нее усиливался аппетит, а также ей нравилось «награждать» себя калорийной и вредной едой. Однажды Энди поняла, что так больше продолжаться не может: ей становилось все труднее двигаться, а отражение в зеркале вызывало негативные эмоции. Она обратилась к специалисту, чтобы выяснить, почему ест больше, когда настроение ухудшается.