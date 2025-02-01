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Писательница, сбросившая 61 килограмм за год, поделилась секретами похудения

Перевод: Влада Лаевалинд
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Похудение. Фото иллюстративное.
Похудение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Автор бестселлеров Энди Митчелл боролась с лишним весом сколько себя помнит. Ее вес превысил 120 килограммов, и она поняла, почему и когда склонна переедать.

Еще год назад 38-летняя Энди весила 121 килограмм. Она постоянно набирала вес, так как во время стресса у нее усиливался аппетит, а также ей нравилось «награждать» себя калорийной и вредной едой. Однажды Энди поняла, что так больше продолжаться не может: ей становилось все труднее двигаться, а отражение в зеркале вызывало негативные эмоции. Она обратилась к специалисту, чтобы выяснить, почему ест больше, когда настроение ухудшается.

Сразу после консультации с терапевтом она сделала первые шаги к улучшению своего питания. Сначала она отказалась от сладких газированных напитков, добавила в меню сезонные фрукты и овощи, а также начала есть различные салаты каждый день. Печенье и шоколад были заменены орехами, и женщина сама заметила, что, питаясь здоровой пищей, вес постепенно начал снижаться.

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