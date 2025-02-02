ГОРОСКОП НА 2 ФЕВРАЛЯ Что ждет все знаки Зодиака в воскресенье?

Деловые переговоры будут не только эффективнее, но и приятнее, если проводить их в непринужденной обстановке. Вторая половина дня подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок.

Овен

День отлично подойдет для деловых переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Сегодня к вам прислушаются даже те, кто прежде интересовался исключительно собственным мнением. Не исключено, что предложат поддержку люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Они станут не только надежными союзниками, но и хорошими друзьями. Останется время и для отдыха. Стоит запланировать что-то необычное: яркие впечатления вам не помешают. Не бойтесь ответить согласием на совершенно неожиданное предложение или заняться новым делом.

Телец

Дел может оказаться больше, чем вы ожидали, и наверняка придется думать о многих вещах сразу, решать несколько вопросов одновременно. Это будет даваться нелегко, но вы справитесь. Помогут опыт и уверенность в своих силах. Вы не станете тратить время на сомнения, переживания и долгие обсуждения, просто примете верные решения и воплотите их в жизнь. Вероятны неожиданные встречи. Они могут натолкнуть вас на какие-то интересные мысли, помочь по-иному взглянуть на то, что прежде казалось очевидным. Некоторые Тельцы поймут, что пришло время изменить планы.

Близнецы