Кожная токсичность и дряблый вид: что происходит с Кейт Миддлтон после химиотерапии

Если проанализировать внешний вид Кейт до и после длительной химиотерапии, заметны значительные изменения. Противоопухолевые препараты могут вызывать серьезные побочные эффекты для кожи. Кожная токсичность - ​серьезные побочные эффекты для кожи. Кожная токсичность - результат токсического воздействия лекарственных средств на быстро делящиеся клетки. Чаще всего это нарушение кератогенеза и секреции себума, что ослабляет барьерную функцию кожи и изменяет микробиом. Мелкие кровеносные сосуды, которые обеспечивают кожу кислородом и питательными веществами, начинают работать менее эффективно, что негативно сказывается на синтетической активности фибробластов, ответственных за производство коллагена и гиалуроновой кислоты.

Ранее, в 2023 году, несмотря на возраст, кожа лица Миддлтон имела равномерный розовый цвет. Она была увлажненной, упругой и эластичной, без признаков сухости или шелушения, с минимальным количеством мимических морщин. Лицо выглядело подтянутым, без выраженных обвисаний и с четким овалом. Это свидетельствовало о здоровом питании, тщательном уходе за лицом и регулярных визитах к квалифицированному врачу-косметологу.

Кейт Миддлтон. Фото: George Rogers/SIPA