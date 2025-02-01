43-летняя Кейт Миддлтон прошла через страшное испытание - долгое время она боролась с онкологическим недугом. К счастью, принцессе удалось одержать победу. Недавно она вернулась к своим обязанностям в качестве члена королевской семьи. Однако на свежих фото заметно, что агрессивное лечение ударило по цветущей внешности супруги принца Уильяма.
Кожная токсичность и дряблый вид: что происходит с Кейт Миддлтон после химиотерапии
Если проанализировать внешний вид Кейт до и после длительной химиотерапии, заметны значительные изменения. Противоопухолевые препараты могут вызывать серьезные побочные эффекты для кожи. Кожная токсичность - серьезные побочные эффекты для кожи. Кожная токсичность - результат токсического воздействия лекарственных средств на быстро делящиеся клетки. Чаще всего это нарушение кератогенеза и секреции себума, что ослабляет барьерную функцию кожи и изменяет микробиом. Мелкие кровеносные сосуды, которые обеспечивают кожу кислородом и питательными веществами, начинают работать менее эффективно, что негативно сказывается на синтетической активности фибробластов, ответственных за производство коллагена и гиалуроновой кислоты.
Ранее, в 2023 году, несмотря на возраст, кожа лица Миддлтон имела равномерный розовый цвет. Она была увлажненной, упругой и эластичной, без признаков сухости или шелушения, с минимальным количеством мимических морщин. Лицо выглядело подтянутым, без выраженных обвисаний и с четким овалом. Это свидетельствовало о здоровом питании, тщательном уходе за лицом и регулярных визитах к квалифицированному врачу-косметологу.
Однако в 2025 году последствия вышеуказанных процессов стали заметны. Кожа лица стала грубее и тусклее, снизился тургор, исчезла упругость и эластичность. Кожа приобрела дряблый и рыхлый вид, отмечается появление сухости и истончения. Оттенок лица изменился на серо-желтый, а глубина мимических морщин на лбу, в области межбровья и глаз значительно увеличилась. Наблюдается провисание нижней и средней трети лица, появление брылей, овал лица заметно изменился. Увеличение синяков под глазами указывает на перенесенный психоэмоциональный стресс, что добавляет лицу дополнительных лет.
Также, помимо химиотерапии, связанной со злокачественным образованием, и эмоционального стресса, на ухудшение внешнего вида, скорее всего, повлиял и запрет на косметологические процедуры, такие как ботулинотерапия, биоревитализация, аппаратные процедуры и другие во время лечения, так как это является абсолютным противопоказанием. Следовательно, для поддержания молодости у Кейт не было возможности.
Химиотерапия также затрагивает придатки кожи, такие как волосы и ногти, которые становятся тусклыми, ломкими и медленно растущими. Под влиянием лекарств волосы могут выпадать и истончаться. Хотя изменения затронули и Кейт, ее волосы сохранили довольно приличное состояние.
Тем не менее, хотя изменения во внешности Кейт после химиотерапии являются заметными, она избежала серьезных негативных последствий, часто сопутствующих пациентам с подобным лечением, и ей действительно повезло.
Теперь Миддлтон ожидает длительное восстановление. Надеюсь, что в будущем врачи-онкологи разрешат проведение инъекционных косметологических процедур, и под руководством квалифицированных специалистов Кейт сможет восстановить свою прежнюю красоту и молодость.