Звезда «Эмили в Париже» впервые стала матерью и показала новорожденную дочь​

Радостную новость знаменитость объявила в своем Instagram. Артистка сообщила, что они с мужем, режиссером Чарли Макдауэллом, стали родителями. У супругов родилась дочь, которой дали двойное имя Туве Джейн. Не стали родители скрывать кроху. Лили Коллинз уже показала первые фото новорожденного ребенка. На снимке девочка сладко спала. Дочь знаменитости родилась с помощью суррогатного материнства.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной маме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя к Луне и обратно», - поделилась актриса.

Лили Коллинз и кинорежиссер и писатель Чарли Макдауэлл поженились 4 сентября 2021 года. В этом году супруги впервые стали родителями, о чем актриса объявила 1 февраля.