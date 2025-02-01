Смерть Кярт Томингас подтвердил ее спутник жизни, архитектор Юлар Марк, который сообщил, что актриса ушла из жизни в результате болезни.

Кярт Томингас окончила Таллиннскую консерваторию в 1990 году, получив диплом актрисы в мастерской театрального искусства. Позже она получила магистерскую степень в том же учебном заведении и работала преподавателем актерского мастерства в Эстонской академии музыки и театра.

С 1990 по 1992 год Томингас работала в театре «Ванемуйне».

Томингас также снималась в телесериалах Илмара Раага «Класс: жизнь после» и «Нулевой пункт».