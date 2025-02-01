На одном из самых популярных туристических островов Греции активизировался вулкан

Как пишет The Independent, сеть датчиков, установленных в кальдере острова, зафиксировала «мягкую сейсмически-вулканическую активность», которая напомнила всплеск 2011 года, который длился 14 месяцев, но, к счастью, не вызвал катастрофы. Однако ученые, изучающие Греческую вулканическую дугу, отмечают, что нынешние изменения сосредоточены в северной части кальдеры и связаны с активизацией центрального разлома.

Хотя официальные лица уверяют, что «в настоящее время повода для паники нет», ситуация требует пристального наблюдения. Ведь речь идет не просто об острове с потрясающими видами, белыми домиками и знаменитыми синими куполами, который ежегодно принимает миллионы туристов. Это место хранит историю одного из самых мощных извержений в истории человечества - примерно в 1620 году до н.э. оно изменило облик острова, и, по мнению историков, способствовало гибели великой минойской цивилизации.

Однако, как отмечается, хотя вулкан остается активным, его последнее значительное извержение произошло в 1950 году.

По данным издания, в Греции внимательно следят за поведением вулкана. Как говорит ведущий сейсмолог, председатель научного комитета по мониторингу вулканов Ефтимиос Леккас, Санторини мощно взрывается примерно раз в 20 000 лет, а с момента последнего катастрофического извержения прошло всего 3 000 лет.

«До следующего извержения у нас впереди еще очень много времени», - констатирует ученый.

Леккас уверяет, что сейчас речь идет о постепенных изменениях, возможны небольшие землетрясения и умеренная вулканическая активность.

Минойское извержение

Согласно открытым источникам, около 1627 года до н. э. произошло катастрофическое извержение вулкана в центре острова Санторини, находящегося в Эгейском море. Катастрофа сопровождалась мощными землетрясениями. Во время взрыва было выброшено около 40 куб. км породы (по другим данным, 80 куб. км). Взрыв вулкана по мощности равнялся взрыву примерно 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. Следы санторинского пепла найдены на острове Крит, в прибрежных зонах Северной Африки (дельта Нила) и Малой Азии.

Вследствие образования кальдеры огромная волна цунами, высотой до 200 м накрыла северное побережье Крита. Следствием извержения и цунами стало начало упадка Минойской цивилизации. Некоторые научные исследования пытаются доказать, якобы затонувший остров был так долго разыскиваемой Атлантидой.