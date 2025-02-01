Тамара Глоба дала прогноз на грядущий месяц. Февраль пройдет под знаком Водолея, которым управляют две противоречащие друг другу планеты Сатурн и Уран.
Подробный прогноз для всех знаков зодиака на февраль от Тамары Глобы
Сатурн, по словам Глобы, планета, которая символизирует холод, ограничения и экономию. Тем временем Уран стремится к чему-то новому и нестандартному. Эта планета особенно тяготеет к свободе.
«Эти два противоречия всю жизнь владеют Водолеями. С одной стороны, есть стремление быть в обязательствах и инертность, а с другой жажда свободы, революционность. Эти две планеты попеременно влияя на Водолея, дают ему качество - неожиданность. Люди не всегда понимают, как Водолей поступит в следующий момент», - говорит Тамара.
Астролог предрекает обновление технологий и изменения в сфере финансов, которые продлятся около 20 лет. «Месяц направлен на создание новых союзов, культурных программ, организаций, и также это время, когда разваливаются старые союзы и отношения, которые были в обществе, в государственных программах, - считает Глоба. - Мы создаем новое поле для человечества. Именно таким образом можно определить месяц Водолея в 2025 году. Мы увидим новый поток будущего, который сформируется в этом месяце и понесется буквально как табун лошадей. <…> В этом месяце мы также с вами увидим формирование и стремление к объединению народов. Это время, когда будут создаваться неожиданные союзы. Те, кто ранее никогда не связывались как государство дружественное, будут образовывать крепкие, прочные, возможно, новые организационные союзы».
Овен
Первую половину месяца Овны посвятят планам на будущее. Период, когда появятся новые идеи и возможности, как в личной жизни, так и делах.
«Симпатии окружающих будут посвящены Овнам. Но во второй половине месяца обратите внимание на вопросы финансовые. В течение месяца Овен также занимается жилищными вопросами. Вопросами родины, дома, родителей и он укрепляет свое будущее. У рожденных под знаком Овен в этом месяце просыпается интуиция, предчувствие, предвидение - то, что пригодится в будущем и откроется как перспектива», - считает Тамара.
Телец
В феврале Тельцы тоже будут думать о будущем, но в большей степени о перспективах в карьере. Месяц открывает возможности для творчества и решения вопросов, связанных с обучением.
«Благодаря поддержке руководства вы сможете получить хорошие заработки. Это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с родственниками. Хорошие возможности также и для того, чтобы отправиться в путешествие, короткое, но приносящее вам здоровье. Вторая половина месяца наиболее удачна в этом плане. Поездки с друзьями, близкими людьми будут интересны», - считает астролог.
Близнецы
Месяц подарит много интересных встреч и поездок за границу. Также укрепится авторитет Близнецов. «Новые люди войдут в вашу жизнь, и в этом вам помогут и старые связи, и те, кто в вашей жизни появятся как абсолютно свежие варианты возможностей. Удача светит в творчестве, новых связях, отношениях, культурных, традиционных и в заработке. Во второй половине месяца перспективы, которые вы наметите в первой половине февраля, принесут удачу в делах, связанных с карьерой, но необходимо считаться с интересами других людей. Здесь будет возможность укрепить не только свое положение, но и поддержать других, немного потеснившись», - отметила Глоба.
Рак
Ракам тоже предстоит работа над собственным будущем. Представители этого знака получат предложения, которые привнесут в их жизнь перемены. Раки и сами могут разработать план по достижению поставленных целей.
«Изменения связаны с вашей активностью, личной жизнью, здоровьем, вопросами, которые укрепят ваше будущее и в родных краях, и вдали от дома. Хорошие возможности для заработков. Поездки отметят период февраля во второй половине месяца. Много интересных встреч, знакомств. Способности, которые у вас есть и таланты вы проявите в плане выступлений, а также вполне возможно организации новых компаний. Вдали от дома воплощаются ваши мечты. Вы строите свое новое мировоззрение. Это период погони за идеалами, но вполне возможно они воплотятся», - считает Тамара.
Лев
Львы нагрузят себя как своими, так и чужими проблемами, и делами. Им стоит делегировать обязанности с коллективом. «Идите навстречу другим людям, в вопросах обучения, - советует астролог. - В вопросах договоров, работы разделите свои интересы вместе с теми, кто знает, как справиться с новыми вариантами. Вы пополните свой багаж знаний благодаря тем, кто в курсе. Февраль приносит Льву перемену, связанную с семейными делами. Поддержите семью, поддержите своих партнеров. И в таком случае ваши дела пойдут удачно. Весь февраль вдали от дома вас ждет уважение, признание, любовь, новые встречи, интересные связи и знакомства. Люди издалека, особенно женщины, и те, кто вас любят, будут вас поддерживать. Но если вы планируете творческие командировки или создание чего-нибудь нового, интересного, то в этом вам повезет».
Дева
Для Дев наступил период интеллектуальной деятельности. Представителям знака следует много времени уделить работе, а также обучению. Февраль принесет хорошие знакомства в профессиональны кругах.
«В этом месяце на помощь придут люди, которые всегда заботились о вас, они откроют для вас перспективы, и вместе с ними вы активно будете строить свое будущее. Этот период откроет возможности, исходя из того, что вы уже умели, из того, что в вашей жизни было, что прожито», - говорит Глоба.
Весы
В феврале увидеть новые перспективы помогут дети. «Они принесут новые знания и помогут справиться с вопросами перспектив. Интересные встречи связаны и со зрелищными мероприятиями. Не забывайте, что друзья вас ждут в самых неожиданных местах. Это период, когда даже сложные события могут принести удачу. Вы строите свою карьеру в этом месяце, и по большому счету те силы, которые вы приложите, развивая эту активность, помогут вам продвигаться вперед в дальнейший период года. В течение месяца идите навстречу своим любимым. Ни в коем случае не ссоритесь с теми, кто вам дорог», - предупреждает астролог.
Скорпион
Обратите внимание на обстановку в доме. Это хорошее время, чтобы принять гостей. «Приобретайте в дом новые вещи. Вполне возможно, они связаны с техническими средствами, но дадут вам облегчение для быта. Хороший период также и для того, чтобы заняться своим здоровьем. Вопросы красоты, преобразования своей внешности затронут вас в течение всего месяца. Дороги принесут обновление, вы почувствуете прилив энергии. Планируйте будущие дороги в феврале. Во второй половине месяца, отличное время для творчества, интеллектуальной деятельности, будут радовать дети», - говорит Глоба.
Стрелец
Стрельцы в этом месяце обновляют круг знакомых, получают новые знания. Представителей знака ждут короткие, но увлекательные путешествия.
«Но для того, чтобы обновить свои знания, жизнь и общественные интересы, которые вас волнуют, вам необходимо вкладываться, не только энергетически, но и финансово. Будьте очень внимательны к финансовым вопросам, особенно в середине месяца. Во второй половине месяца вы будете много времени проводить дома. Вы посвятите время детям и родителям.
Это необходимо для того, чтобы уберечь свой дом от каких-либо потерь и проблем, особенно в середине третьей декады и в конце месяца. Вполне возможно, вы займетесь вопросами недвижимости, вопросами перемены места жительства», - делится астролог.
Козерог
Козерогов ждет финансовый успех. В этом месяце можно смело планировать будущие заработки, но придется побороться с конкурентами. Однако даже противники окажут поддержку.
«Во второй половине месяца хорошие возможности для того, чтобы поддержать свое окружение. Близкие люди, родные, те, кто вас любит придут на помощь. Вместе с ними вы занимаетесь интеллектуальными программами, учитесь, занимаетесь бытовыми вопросами, вопросами, связанными с торговлей и планируете дела, которые идут прямо сейчас. В течение месяца займитесь своим домом, обустройством жилья, вопросами дизайна», - советует Тамара.
Водолей
Водолеям в этом месяце будет вести в работе. Время для планирования будущего, которое связано как с карьерой, так и личными интересами.
«Вы выбираете учебу, если вас интересуют вопросы обучения. Вы занимаетесь вопросами, связанными с писательским делом, а также с Интернет-проектами, с проектами, которые касаются вопросов неожиданных для вас самих. Будьте готовы к скорым переменам в жизни. Близкие люди будут вам помогать во всем. Хорошее время для того, чтобы заняться здоровьем. Вторая половина месяца принесет финансовую реализацию. Но будьте экономны и внимательны. Постарайтесь не распыляться и не разбрасываться деньгами», - предупреждает Глоба.
Рыбы
У Рыб обострится интуиция, они переживут большой поток чувств. «Он связан с интуицией, впечатлениями, которые вы получите в этом месяце. Вам придет признание в том, что вы делали. Люди будут обещать вам светлое будущее и устремляетесь к нему с большой верой. Но параллельно будьте очень внимательны к тому, что могут быть и разочарования. И несмотря на это, в течение месяца вас ждет успех, связанный с вопросами деторождения, спортом, творчеством, построением своих планов на будущее. В первой половине месяца вы готовитесь к крупным переменам, а во второй половине преобразовываете свое мышление. Вы открываете для себя новый мир. Новые люди войдут в вашу жизнь, и вместе с ними придут и разочарование, и переживание, и прибыль, и потери, и новые возможности, любовь, новые открытия мира», - говорит астролог.