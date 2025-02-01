Apple в суде из-за ремешков, якобы вызывающих рак: финский ученый оценил ситуацию

Издание Iltalehti пишет, что на Apple подали в суд из-за того, что некоторые ремешки их умных часов содержат синтетические химические вещества. Недавнее исследование в США показало, что проблемы есть и у часов других брендов. В то время как в США это воспринимается как большая угроза, по словам финского ученого, волноваться не стоит. Почему?