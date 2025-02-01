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Apple в суде из-за ремешков, якобы вызывающих рак: финский ученый оценил ситуацию

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Фото статьи
Фото: Ringo Chiu / SCANPIX

Издание Iltalehti пишет, что на Apple подали в суд из-за того, что некоторые ремешки их умных часов содержат синтетические химические вещества. Недавнее исследование в США показало, что проблемы есть и у часов других брендов. В то время как в США это воспринимается как большая угроза, по словам финского ученого, волноваться не стоит. Почему?

В середине января издание The Guardian сообщило, что результаты исследования, проведенного в США, показывают, что ремешки нескольких смарт-часов содержат ПФАС - перфторалкильные и полифторалкильные соединения. На первом месте находятся ремешки часов от Apple, Nike, Fitbit и Google.

Исследование, проведенное в начале прошлого года, установило, что ПФАС могут попасть в организм человека через кожу, если он касается предмета, содержащего это вещество. Эти вещества, благодаря своей устойчивости, также называют вечными химикатами, и они могут быть найдены, например, в водоотталкивающей одежде, упаковках для продуктов, сковородах с тефлоновым покрытием и косметике.

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