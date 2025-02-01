Финский садомазохист отрезал жертве половой орган

Издание Ilta-Sanomat пишет, что бывший финский военнослужащий заманивал к себе домой людей через сайт для любителей садомазохизма, чтобы реализовать свои сексуальные фантазии. Теперь он предстал перед судом за нарушение договоренностей со своими «гостями», однако жертва все же согласилась на удаление полового органа.