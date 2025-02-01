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Финский садомазохист отрезал жертве половой орган

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Издание Ilta-Sanomat пишет, что бывший финский военнослужащий заманивал к себе домой людей через сайт для любителей садомазохизма, чтобы реализовать свои сексуальные фантазии. Теперь он предстал перед судом за нарушение договоренностей со своими «гостями», однако жертва все же согласилась на удаление полового органа.

Окружной суд Финляндии приговорил 59-летнего Ари Юхани Йоки к четырем годам тюрьмы за насилие, однако мужчина не согласен с решением. В понедельник он вновь предстал перед судом, требуя отмены приговора и компенсации за нанесенный ущерб.

Согласно решению окружного суда, Йоки признан виновным в легком преступлении, связанном с огнестрельным оружием, незаконном лишении свободы при отягчающих обстоятельствах, нападении, покушении на нападение и применении насилия.

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