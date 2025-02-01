Издание Ilta-Sanomat пишет, что бывший финский военнослужащий заманивал к себе домой людей через сайт для любителей садомазохизма, чтобы реализовать свои сексуальные фантазии. Теперь он предстал перед судом за нарушение договоренностей со своими «гостями», однако жертва все же согласилась на удаление полового органа.
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Финский садомазохист отрезал жертве половой орган
Окружной суд Финляндии приговорил 59-летнего Ари Юхани Йоки к четырем годам тюрьмы за насилие, однако мужчина не согласен с решением. В понедельник он вновь предстал перед судом, требуя отмены приговора и компенсации за нанесенный ущерб.