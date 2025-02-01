ВИДЕО «При падении шансов выжить нет!» Поездки на сцепном устройстве поездов все еще популярны среди молодежи?

20 января, по словам очевидца, на станции Savio в Керава находилось большое количество детей. Пока большинство из них направлялось к поезду, двое мальчиков пошли за поезд: «Одному из них не удалось с первого раза запрыгнуть на поезд. Однако со второй попытки он забрался, и поезд начал двигаться». Очевидец решил снять происходящее на видео и сообщил об инциденте в Центр тревоги. По данным Iltalehti, информация не дошла до машиниста, и нет данных о том, все ли в порядке с детьми.