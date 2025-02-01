22-летняя участница Евровидения-2023 Алика Милова прибыла на церемонию вручения музыкальных наград EMA в особенно смелом и привлекающем внимание наряде. «Карин Нахкур занималась стилем и подбирала для меня наряд», - рассказала певица редакции.
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ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Певица Алика Милова надела на церемонию EMA откровенное платье и стрип-туфли: на подготовку ушло полтора часа!
В четверг, 30 января, в Unibet Arena состоялась грандиозная церемония вручения музыкальных наград EMA-2025. В течение трех часов были объявлены лучшие эстонские музыканты, песни и альбомы прошлого года в 18 категориях. На мероприятие прибыли самые яркие звезды Эстонии.