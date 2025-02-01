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ГОРЯЧИЕ ФОТО Певица Алика Милова надела на церемонию EMA откровенное платье и стрип-туфли: на подготовку ушло полтора часа!

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Алика Милова.
Алика Милова. Фото: Annaliisa Köss / Elu24

22-летняя участница Евровидения-2023 Алика Милова прибыла на церемонию вручения музыкальных наград EMA в особенно смелом и привлекающем внимание наряде. «Карин Нахкур занималась стилем и подбирала для меня наряд», - рассказала певица редакции.

В четверг, 30 января, в Unibet Arena состоялась грандиозная церемония вручения музыкальных наград EMA-2025. В течение трех часов были объявлены лучшие эстонские музыканты, песни и альбомы прошлого года в 18 категориях. На мероприятие прибыли самые яркие звезды Эстонии.

Особенно выделилась певица Алика Милова, которая любит экспериментировать с внешностью. На этот раз она превзошла саму себя. Она блистала в белом платье в стиле греческой богини с глубоким декольте, украшенном черным поясом, серебряными украшениями, сумочкой и туфлями на платформе в тон - настоящая «вишенка на торте».

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