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Знакомства в 40 лет: удивительные находки Tinder и мужчины, от которых стоит бежать

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Приложение для знакомств. Иллюстративное фото
Приложение для знакомств. Иллюстративное фото Фото: r.classen/Shutterstock

Знакомства в 20 и в 40 лет кардинально отличаются. На это влияет не только возраст и уже сформировавшаяся личность, но и постоянно переменчивый и наполненный технологиями мир. Еще вчера люди писали друг другу письма от руки, а сегодня, чтобы обрести «любовь», достаточно провести пальцем влево или вправо в приложении Tinder.

Честно говоря, многие возразят, что «любовь» - не самое подходящее слово, ведь в Интернете можно найти что угодно, кроме любви. Литовский портал 15min поговорил с Гинтаре, которая согласилась поделиться своим опытом знакомств в 40 лет в попытке найти вторую половинку.

«Долгое время ни о каких знакомствах я и не думала. После десяти лет совместной жизни я решила, что хочу развестись с мужем, поэтому мне нужно было время, чтобы разобраться в своих мыслях и понять, чего я хочу. После года одиночества подруга предложила мне воспользоваться приложением для знакомств. Она просто взяла мой телефон и скачала Tinder. Она сказала, что теперь мне будет с кем переписываться, у меня повысится самооценка и общение на самом деле мне не повредит», - рассказывает Гинтаре.

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