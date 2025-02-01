Знакомства в 20 и в 40 лет кардинально отличаются. На это влияет не только возраст и уже сформировавшаяся личность, но и постоянно переменчивый и наполненный технологиями мир. Еще вчера люди писали друг другу письма от руки, а сегодня, чтобы обрести «любовь», достаточно провести пальцем влево или вправо в приложении Tinder.
Для подписчиков
Знакомства в 40 лет: удивительные находки Tinder и мужчины, от которых стоит бежать
Честно говоря, многие возразят, что «любовь» - не самое подходящее слово, ведь в Интернете можно найти что угодно, кроме любви. Литовский портал 15min поговорил с Гинтаре, которая согласилась поделиться своим опытом знакомств в 40 лет в попытке найти вторую половинку.