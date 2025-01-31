Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы. На самом деле это удивительное природное явление вызвано подъемом воды в подземной реке Тухала.​ Это явление знаменует скорый приход весны.​

Этот временный карстовый источник – часть подземной реки, протекающей через карстовый участок Тухала, расположенный на территории природного заповедника Набала-Тухала. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает «кипеть», выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Такую первобытную картину кипящего колодца можно наблюдать в течение периода от одного дня до трех недель.