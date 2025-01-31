Ранним утром в пятницу вспыхнул пожар в ресторане украинской кухни Slava, расположенном в Таллинне. С редакцией Elu24 фотографиями поделился молодой человек, который проходил мимо кафе в это утро.
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Молодой человек, проходивший мимо загоревшегося украинского ресторана: в воздухе чувствовался запах горючей жидкости
Полиция получила сообщение о пожаре в районе Пыхья-Таллинн на улице Копли 31 января в 4:45 утра. Загорелся ресторан украинской кухни Slava, расположенный рядом с Балтийским вокзалом.