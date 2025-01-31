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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ Молодой человек, проходивший мимо загоревшегося украинского ресторана: в воздухе чувствовался запах горючей жидкости

Перевод: Влада Лаевалинд
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Ранним утром в пятницу вспыхнул пожар в ресторане украинской кухни Slava, расположенном в Таллинне. С редакцией Elu24 фотографиями поделился молодой человек, который проходил мимо кафе в это утро.

Полиция получила сообщение о пожаре в районе Пыхья-Таллинн на улице Копли 31 января в 4:45 утра. Загорелся ресторан украинской кухни Slava, расположенный рядом с Балтийским вокзалом.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс сообщила, что, по предварительным данным, возгорание могло возникнуть вследствие поджога. «Обстоятельства происшествия расследуются в рамках уголовного дела по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это лишь предварительная юридическая оценка, так как сбор доказательств еще продолжается», – отметила Силлаотс.

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