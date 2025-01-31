ФОТО ЧИТАТЕЛЯ Молодой человек, проходивший мимо загоревшегося украинского ресторана: в воздухе чувствовался запах горючей жидкости

Полиция получила сообщение о пожаре в районе Пыхья-Таллинн на улице Копли 31 января в 4:45 утра. Загорелся ресторан украинской кухни Slava, расположенный рядом с Балтийским вокзалом.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс сообщила, что, по предварительным данным, возгорание могло возникнуть вследствие поджога. «Обстоятельства происшествия расследуются в рамках уголовного дела по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это лишь предварительная юридическая оценка, так как сбор доказательств еще продолжается», – отметила Силлаотс.