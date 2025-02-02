Эти якобы здоровые напитки могут стать причиной набора веса

Кто не знает, что лучший напиток для худеющих - это вода? Ведь самый простой способ уменьшить дневное потребление калорий - получать энергию из жидкостей. Однако существуют напитки, которые считаются полезными и воспринимаются как хороший выбор, но на самом деле это совсем не так.