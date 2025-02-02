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Эти якобы здоровые напитки могут стать причиной набора веса

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Кто не знает, что лучший напиток для худеющих - это вода? Ведь самый простой способ уменьшить дневное потребление калорий - получать энергию из жидкостей. Однако существуют напитки, которые считаются полезными и воспринимаются как хороший выбор, но на самом деле это совсем не так.

Люди, стремящиеся похудеть, часто выбирают на первый взгляд здоровые альтернативы, которые должны помочь сбросить вес. Однако многие напитки могут быть не такими полезными, как ошибочно считается.

Фруктовые соки

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