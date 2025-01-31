Меган Маркл предлагали написать мемуары после развода с принцем Гарри

Источник сообщил изданию, что несколько лет назад команда Меган вела переговоры с издательством о том, чтобы герцогиня написала полноценные мемуары. «Концепция, для которой не было письменного или официального предложения, звучала как "после развода"», - пояснил источник, уточнив, что речь идет не о Треворе Энглесоне - первом супруге знаменитости. Книга должна была быть посвящена жизни после развода с Гарри.

В то же время эксперты отметили, что пара была шокирована недавними слухами об их возможном разводе. К тому же, расставаться вредно для их бизнеса. «Вместе они стоят больше. Им не выгодно быть порознь - они заключают все свои сделки вместе», - рассказал Page Six источник, близкий к изданию.

Пара все еще вместе, и их редкие совместные выходы легко объяснимы разными профессиональными интересами. По словам инсайдеров, Гарри просто не по душе заниматься производством контента, тем более о себе самом.

«Единственное, чему он действительно обучен, - это быть работающим членом королевской семьи. Это означает пожимать руки, привлекать внимание к благотворительным организациям и выступать в качестве посла за рубежом. Это то, что его мать, принцесса Диана, делала лучше всего, и именно в этом он всегда блистал», - объясняет источник издания.

Меган, напротив, любит быть в центре внимания и развивает свой лайфстайл-бренд Riviera Orchard. А кулинарное шоу «С любовью, Меган» позволяет ей напомнить, что она своя в Голливуде, благодаря привлечению к съемкам друзей из числа знаменитостей.