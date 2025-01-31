После трагической смерти Яниса Тиммы его бывшая жена Анна Седокова, похоже, избегает публичной сферы и каких-либо комментариев. Ходили слухи о ее скором возвращении на сцену, но реальных доказательств этому нет. Куда пропала скандально известная певица?
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Куда пропала Анна Седокова?
Последние новости о Седоковой связаны с ее участием в российском музыкальном шоу «Три аккорда», которое вызвало широкий резонанс как в СМИ, так и в обществе. Сама программа была снята в конце прошлого года, еще до трагедии, но по телевидению ее показали только сейчас.