Куда пропала Анна Седокова?

Последние новости о Седоковой связаны с ее участием в российском музыкальном шоу «Три аккорда», которое вызвало широкий резонанс как в СМИ, так и в обществе. Сама программа была снята в конце прошлого года, еще до трагедии, но по телевидению ее показали только сейчас.