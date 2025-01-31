ВИДЕО Жители Таллинна рассказали о том, где взять деньги на путешествия: «Я же девочка и умею экономить!»

Надежда

В планах объехать весь мир! А начнем с пляжей, потому что нагрузка на работе достаточно высокая. Нужно что-то, чтоб хорошенько отдохнуть. Обязательно с экскурсией. Ехать планируем осенью-зимой. На семью из трех человек думаем потратить порядка полутора тысяч евро на «все включено» с перелетом. Откуда взять деньги? Я же девочка и умею экономить.

Надежда. Фото: Константин Седнев

Жанна

Я бы очень хотела посетить Китай. Мне интересна эта страна, я там никогда не была. Ну а так, хочу и могу поехать, как всегда, в Италию. Там я была много раз. Но вот Китай меня больше интересует. Он отличается и по культуре, и по кухне. Потратить думаю не менее двух тысяч точно. Будет зависеть от времени пребывания в Китае и времени года, точно я еще не рассчитывала. Деньги найти сложно, но если работать, то они у вас будут!

Жанна. Фото: Константин Седнев

Виктория

В марте еду в Китай, а в октябре - Амальфи и Сорренто. В общем, там, где не были, туда и едем! В Китае экзотика. Все говорят, что после поездки туда в шоке, конечно же, хорошем. Сколько путевка стоит, столько и потратим. Мне повезло, и мне от родителей остался запасец. На пенсию в 600 евро я бы такое позволить себе не смогла.

Виктория. Фото: Константин Седнев

Иллар