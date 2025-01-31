Лето, а вместе с ним и время отпусков не за горами. Опытные путешественники знают: планировать поездки лучше заранее. Так дешевле и выгоднее. Limon.ee посетил туристическую ярмарку Tourest 2025 и узнал у жителей столицы, какие страны они планируют посетить, сколько на это потратить, а главное - где возьмут деньги на путешествие? Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Жители Таллинна рассказали о том, где взять деньги на путешествия: «Я же девочка и умею экономить!»
Надежда
В планах объехать весь мир! А начнем с пляжей, потому что нагрузка на работе достаточно высокая. Нужно что-то, чтоб хорошенько отдохнуть. Обязательно с экскурсией. Ехать планируем осенью-зимой. На семью из трех человек думаем потратить порядка полутора тысяч евро на «все включено» с перелетом. Откуда взять деньги? Я же девочка и умею экономить.
Жанна
Я бы очень хотела посетить Китай. Мне интересна эта страна, я там никогда не была. Ну а так, хочу и могу поехать, как всегда, в Италию. Там я была много раз. Но вот Китай меня больше интересует. Он отличается и по культуре, и по кухне. Потратить думаю не менее двух тысяч точно. Будет зависеть от времени пребывания в Китае и времени года, точно я еще не рассчитывала. Деньги найти сложно, но если работать, то они у вас будут!
Виктория
В марте еду в Китай, а в октябре - Амальфи и Сорренто. В общем, там, где не были, туда и едем! В Китае экзотика. Все говорят, что после поездки туда в шоке, конечно же, хорошем. Сколько путевка стоит, столько и потратим. Мне повезло, и мне от родителей остался запасец. На пенсию в 600 евро я бы такое позволить себе не смогла.
Иллар
Где взять деньги? Надо заработать. Делать что-то дополнительно. Ну, например, как это место. Посмотрите, сколько людей сюда привлечено: помощников, гидов, питание, парковщики. Масса людей! Надо использовать такие возможности.
Мария
Пока точно не решили, но думаем. Хотелось бы в Грецию. Там тепло, хорошо. Можно отдохнуть, развеяться. Тысячи две потрачу минимум. Чтобы куда-то улететь, надо копить и откладывать.
Ирина и Наталья
Поедем отдыхать в Болгарию, у нас там друзья. Планируем потратить? Уже потратили! 770 евро стоит поездка, заплатили пока 150. Чтоб были деньги, надо работать. Другого варианта нет.
Юлия
Очень хотелось бы в Испанию. Честно говоря, я там была уже дважды, но мне очень нравится местный климат и менталитет. На этот раз хочется посетить другие города. Планирую ехать уже этим летом и думаю, что обойдется это в три или четыре тысячи евро на всю семью. А чтоб были деньги, надо копить и заранее откладывать.