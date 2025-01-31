Пт, 31.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО «Меня, как жительницу Таллинна, это сильно напугало»: спокойную прогулку матери испортили взрывы

Перевод: Влада Лаевалинд
Copy
Прогулочная дорожка вдоль озера в Выру.
Прогулочная дорожка вдоль озера в Выру. Фото: Erakogu

Телеведущая Катрин Луст, находясь в Выру, пошла прогуляться вдоль озера, но вместо ожидаемой спокойной прогулки раздались пугающие взрывы, и в небо поднялся оранжевый шар. «Жуткие взрывы! Меня, как жительницу Таллинна, это сильно напугало, наверное, жители Выру уже привыкли», - говорит она.

Катрин Луст недавно провела несколько дней в Выру. Однажды вечером, гуляя с ребенком возле озера Тамула, она услышала громкие взрывы. «Они звучали как взрывы снарядов или как если бы бомба взорвалась. Это было довольно пугающе», - признается она.

«Возникло подозрение, что это могут быть сигнальные ракеты? Они были оранжевого цвета, и в небе появился оранжевый шар», - говорит Катрин. «Конечно, сразу возникла связь с Нурспалу. Видимо, там проводятся какие-то учения, и оттуда эти взрывы. Но что именно это было, что запускали?» - спрашивает она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх