Телеведущая Катрин Луст, находясь в Выру, пошла прогуляться вдоль озера, но вместо ожидаемой спокойной прогулки раздались пугающие взрывы, и в небо поднялся оранжевый шар. «Жуткие взрывы! Меня, как жительницу Таллинна, это сильно напугало, наверное, жители Выру уже привыкли», - говорит она.
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ВИДЕО ⟩ «Меня, как жительницу Таллинна, это сильно напугало»: спокойную прогулку матери испортили взрывы
Катрин Луст недавно провела несколько дней в Выру. Однажды вечером, гуляя с ребенком возле озера Тамула, она услышала громкие взрывы. «Они звучали как взрывы снарядов или как если бы бомба взорвалась. Это было довольно пугающе», - признается она.