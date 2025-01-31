ФОТО «Раньше такого не было!» То, что произошло с яйцами во время варки, вывело жителя Тарту из себя

На прошлой неделе купивший в магазине яйца Кристьян обнаружил при варке, что с коричневых яиц как будто сходит цвет. «Уже начали красить яйца?» - поинтересовался он. Руководитель отдела качества Maxima объяснил, что при варке такое явление - нормально.

