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ФОТО «Раньше такого не было!» То, что произошло с яйцами во время варки, вывело жителя Тарту из себя

Перевод: Влада Лаевалинд
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На прошлой неделе купивший в магазине яйца Кристьян обнаружил при варке, что с коричневых яиц как будто сходит цвет. «Уже начали красить яйца?» - поинтересовался он. Руководитель отдела качества Maxima объяснил, что при варке такое явление - нормально.

«Я купил в тартуском магазине Sõbra Maxima коробку обычных, самых дешевых яиц коричневого цвета», - рассказывает житель Тарту Кристьян. Когда он начал варить яйца, то заметил, что на одном из них появилось какое-то светлое пятно.

«Я подержал их под холодной водой, взял в руки и с яйца начала сходить краска», - говорит Кристьян, который также сделал несколько фотографий.

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