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Внешний вид женщины-курьера беспокоит жителя Тарту: в ее сумке Wolt можно найти разные вещи

Перевод: Влада Лаевалинд
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Сумка Wolt на полу в фойе библиотеки Тартуского университета.
Сумка Wolt на полу в фойе библиотеки Тартуского университета. Фото: Erakogu

Житель Тарту уже долгое время замечает в городе курьера, чей внешний вид оставляет желать лучшего. «Еду доставляет женщина-курьер, выглядящая неопрятно. Летом ее сумка валялась на земле на улице, а также рядом с мусорными баками», - утверждает мужчина. Представитель Wolt поясняет, что у предназначенных для доставки сумок есть специальные крепления на дне, которые не позволяют основанию сумки касаться земли.

«Хочу сообщить о постоянных нарушениях со стороны курьера Wolt», - говорится в письме, отправленном в редакцию Elu24. Жителю Тарту бросился в глаза внешний вид одной из женщин-курьеров, которая, по его словам, выглядит неопрятно.

«Как прошлым летом, так и сейчас работает курьер, чей внешний вид и гигиена совершенно не производят хорошего впечатления: визуальные проблемы есть в обоих аспектах», - утверждает мужчина.

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