Внешний вид женщины-курьера беспокоит жителя Тарту: в ее сумке Wolt можно найти разные вещи

Житель Тарту уже долгое время замечает в городе курьера, чей внешний вид оставляет желать лучшего. «Еду доставляет женщина-курьер, выглядящая неопрятно. Летом ее сумка валялась на земле на улице, а также рядом с мусорными баками», - утверждает мужчина. Представитель Wolt поясняет, что у предназначенных для доставки сумок есть специальные крепления на дне, которые не позволяют основанию сумки касаться земли.