Юра Борисов рассказал об отношениях с Анджелиной Джоли

На кинофестивале в Торонто Юра и Анджелина впервые пересеклись, привлекая внимание зрителей своими теплыми беседами. Их взаимодействие запечатлелось в памяти поклонников, когда актриса сияла улыбкой, общаясь с коллегой. Это знакомство вызвало волну восторга среди фанатов, которые с любопытством наблюдали за их общением.

Позднее, на вручении премии «Золотой глобус», Юра снова встретился с Анджелиной, когда она сама подошла, чтобы поприветствовать его. В тот момент он был погружен в оживленный разговор с коллегами по фильму «Анора» и не сразу заметил звезду. Однако, увидев Джоли, актер смутился и ответил на приветствие. В интернете тут же распространились слухи о том, что Анджелина обратила внимание на обаятельного актера.

Юра поделился, что они знакомы уже более 15 лет, но предпочитает не афишировать эту информацию. Он отметил, что их встреча была простой дружеской встречей после долгого расставания.

«Мы с ней уже очень давно знакомы, где-то лет 15 наверно. Это моя давняя знакомая, мы не могли не поздороваться. Мы так долго друг друга не видели, целый месяц, пришлось растолкаться. На самом деле, нет ничего особенного в этой истории», - рассказал Юра Борисов.

Несмотря на номинацию на «Оскар», Юра Борисов не стремится заглядывать в будущее, предпочитая жить настоящим моментом. Он считает свой успех в Голливуде неожиданным везением и не придает ему большого значения.

В интервью Юра Борисов признался, что испытывает трудности в выражении эмоций после оглашения номинации. Он описал свои чувства как попадание в другой мир, где пространство и время ощущаются иначе. Это подчеркивает, насколько неожиданным и волнующим стал для него путь к мировой популярности.